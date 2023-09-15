15 сентября верующие чтят память святого великомученика Никиты Готфского, пишет 24 Канал. Никита принял христианство и проповедовал среди готфов.

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Тогда к власти вернулся император, преследовавший христиан. Никиту заставляли отречься от христианства, но у язычников ничего не получилось. После пыток мученик погиб, а его мощи перенесли в Константинополь.

Именины 15 сентября Андрей, Валериан, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иоанн, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Стефан, Федот, Яков.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя производить уборку в доме.

Лучше сегодня ничего не занимать другим.

Нельзя начинать новых дел – они не удадутся.

Запрещено в этот день стричь волосы.

Приметы на 15 сентября

Первый день бабьего лета ясный и теплый, так осень и зима будут теплыми.

Сегодня сухо – осень тоже будет сухой.

В этот день будет идти дождь.

Ясная погода обещает ветреный день.

Многие муравейники в лесу – до холодной зимы.



День рождения Google / Фото Pixabay

День в Украине и мире

Международный день демократии. Праздник основан в 2007 году Генассамблеей ООН. Его установили, чтобы пропагандировать и соблюдать принципы демократии.

День рождения Google. В этот день 24 года назад зарегистрировали домен – google.com. Это особенная дата для технологической гигантской компании. В этот день Google радует пользователей веселыми дудлами на главной странице. За годы Google стал не только поисковиком, но и неотделимой частью цифровой жизни человека.