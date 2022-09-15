Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
15 вересня день Ангела відзначають Анатолій, Богдан, Віктор, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
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Свято в Україні та світі
- Всесвітній день боротьби з лімфомами;
- День народження Google.
Свято в церковному календарі
15 вересня в народному календарі відзначається пам'ять святого мученика Мамонтія, його батька Федота і матері Руфіни. У юному віці Мамонтій навернув у християнську віру багато своїх ровесників. За поширення християнства його зловили і піддали катуванням.
Прикмети 15 вересня
- Дощ – до сухої погоди;
- Безвітряна погода – до ясної осені.
Що не можна робити 15 вересня
- Сьогодні не можна розпочинати нові справи, оскільки вони проваляться;
- У цей день не можна одягати яскравий одяг, аби вас не зурочили.