Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

15 вересня день Ангела відзначають Анатолій, Богдан, Віктор, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Свято в Україні та світі

Всесвітній день боротьби з лімфомами;

День народження Google.

Свято в церковному календарі

15 вересня в народному календарі відзначається пам'ять святого мученика Мамонтія, його батька Федота і матері Руфіни. У юному віці Мамонтій навернув у християнську віру багато своїх ровесників. За поширення християнства його зловили і піддали катуванням.

Прикмети 15 вересня

Дощ – до сухої погоди;

Безвітряна погода – до ясної осені.

Що не можна робити 15 вересня