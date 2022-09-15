Именины: кто в этот день празднует день Ангела

15 сентября день Ангела отмечают Анатолий, Богдан, Виктор, сообщает 24 канал. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками.

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Праздник в Украине и мире

Всемирный день борьбы с лимфомами;

День рождения Google.

Праздник в церковном календаре

15 сентября в народном календаре отмечается память святого мученика Мамонтия, его отца Федота и матери Руфины. В юном возрасте Мамонтий обратил в христианскую веру многих своих ровесников. За распространение христианства его поймали и подвергли пыткам.

Приметы 15 сентября

Дождь – до сухой погоды;

Безветренная погода – до ясной осени.

Что нельзя делать 15 сентября