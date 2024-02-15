Також сьогодні відзначається Міжнародний день дітей, хворих на рак та Всесвітній день комп'ютера. Більше про ці свята розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті апостола Онисима

Святий Онисим працював у заможного християнина, на ім'я Филимон. Одного разу чоловік зробив щось не так, злякався реакції свого господаря та втік у Рим. Там він зустрівся з апостолом Павлом. Тоді Онисим і прийняв християнство.

Пройшло трохи часу, поки Филимон пробачив святому і відпустив. Так Онисим почав працювати разом з апостолом Павлом, який згодом зробив його апостолом Верії. Також чоловік розповідав про християнську віру у країнах Малої Азії та Греції. Потім на Онисима чекала мученицька смерть. Наказ, зокрема, віддав імператор Траян.

Що не можна робити

Не варто щось планувати, бо нічого не збудеться.

Не можна лихословити, сваритися, злитися та ображати людей.

Заборонено давати гроші у борг, інакше вам їх не повернуть.

Краще нічого сьогодні не обіцяти.

Народні прикмети

Вода на дорогах – до хорошого сінокосу.

Якщо почуєте в лісі лисиць, то незабаром почнеться снігопад.

Повний Місяць – до похолодання.

У вересні буде така сама погода, як сьогодні.

Червоний захід сонця – до хуртовини.

Що ще відзначають

Щороку 15 лютого відзначається Міжнародний день дітей, хворих на рак. У вересні 2001 року у Люксембурзі відбувалася Міжнародна конференція батьків, чиї діти хворі на рак. Тоді й заснували це свято, а офіційно запровадили у 2003 році.

Також сьогодні відзначається Всесвітній день комп'ютера. Саме 15 лютого 1846 року був створений перший електронний комп'ютер, який отримав назву ENIAC. Зокрема, він вираховував балістичні таблиці армії.