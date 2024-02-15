Також сьогодні відзначається Міжнародний день дітей, хворих на рак та Всесвітній день комп'ютера. Більше про ці свята розповість LifeStyle 24.
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День пам'яті апостола Онисима
Святий Онисим працював у заможного християнина, на ім'я Филимон. Одного разу чоловік зробив щось не так, злякався реакції свого господаря та втік у Рим. Там він зустрівся з апостолом Павлом. Тоді Онисим і прийняв християнство.
Пройшло трохи часу, поки Филимон пробачив святому і відпустив. Так Онисим почав працювати разом з апостолом Павлом, який згодом зробив його апостолом Верії. Також чоловік розповідав про християнську віру у країнах Малої Азії та Греції. Потім на Онисима чекала мученицька смерть. Наказ, зокрема, віддав імператор Траян.
Що не можна робити
- Не варто щось планувати, бо нічого не збудеться.
- Не можна лихословити, сваритися, злитися та ображати людей.
- Заборонено давати гроші у борг, інакше вам їх не повернуть.
- Краще нічого сьогодні не обіцяти.
Народні прикмети
- Вода на дорогах – до хорошого сінокосу.
- Якщо почуєте в лісі лисиць, то незабаром почнеться снігопад.
- Повний Місяць – до похолодання.
- У вересні буде така сама погода, як сьогодні.
- Червоний захід сонця – до хуртовини.
Що ще відзначають
Щороку 15 лютого відзначається Міжнародний день дітей, хворих на рак. У вересні 2001 року у Люксембурзі відбувалася Міжнародна конференція батьків, чиї діти хворі на рак. Тоді й заснували це свято, а офіційно запровадили у 2003 році.
Також сьогодні відзначається Всесвітній день комп'ютера. Саме 15 лютого 1846 року був створений перший електронний комп'ютер, який отримав назву ENIAC. Зокрема, він вираховував балістичні таблиці армії.