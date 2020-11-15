15 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
15 листопада в народному календарі вшановують пам'ять святих Акиндіна, Пігаса та семи тисяч мучеників, які постраждали за християнство.
Іменини сьогодні святкують: Костянтин, Маркіян.
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Народні прикмети на 15 листопада
– Якщо у молодої дівчини раптово заб'ється серце – десь поруч бродить її майбутній суджений.
– Бездоріжжя на дорогах – тепло триватиме до початку грудня.
– Снігурі кричать – скоро морози настануть.
– Синиці і галки літають по двору – до снігопаду.
– Небо хмарами затягнуте – до відлиги.
– Хмари проти вітру пливуть – до снігопаду.
Що можна робити 15 листопада
- Що сьогодні загадаєте, то обов'язково здійсниться.
- У цей день до заходу сонця треба попросити вибачення у всіх, з ким ви нещодавно посварилися.
Що не можна робити 15 листопада
- Цього дня категорично заборонено сваритися.
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