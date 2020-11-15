15 листопада в народному календарі вшановують пам'ять святих Акиндіна, Пігаса та семи тисяч мучеників, які постраждали за християнство.

Іменини сьогодні святкують: Костянтин, Маркіян.

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Народні прикмети на 15 листопада

– Якщо у молодої дівчини раптово заб'ється серце – десь поруч бродить її майбутній суджений.

– Бездоріжжя на дорогах – тепло триватиме до початку грудня.

– Снігурі кричать – скоро морози настануть.

– Синиці і галки літають по двору – до снігопаду.

– Небо хмарами затягнуте – до відлиги.

– Хмари проти вітру пливуть – до снігопаду.

Що можна робити 15 листопада

Що сьогодні загадаєте, то обов'язково здійсниться. У цей день до заходу сонця треба попросити вибачення у всіх, з ким ви нещодавно посварилися.

Що не можна робити 15 листопада