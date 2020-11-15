15 ноября в народном календаре чтят память святых Акиндина, Пигаса и семи тысяч мучеников, пострадавших за христианство.

Именины сегодня празднуют: Константин, Маркиян.

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Народные приметы на 15 ноября

– Если у молодой девушки внезапно забьется сердце – где-то рядом бродит ее будущий суженый.

– Бездорожье на дорогах – тепло продлится до начала декабря.

– Снегири кричат – скоро морозы наступят.

– Синицы и галки летают по двору – к снегопаду.

– Небо тучами затянуто – к оттепели.

– Облака против ветра плывут – к снегопаду.

Что можно делать 15 ноября

Что сегодня загадаете, то обязательно осуществится. В этот день до захода солнца надо попросить прощения у всех, с кем вы недавно поссорились.

Что нельзя делать 15 ноября