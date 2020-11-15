15 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
15 ноября в народном календаре чтят память святых Акиндина, Пигаса и семи тысяч мучеников, пострадавших за христианство.
Именины сегодня празднуют: Константин, Маркиян.
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Народные приметы на 15 ноября
– Если у молодой девушки внезапно забьется сердце – где-то рядом бродит ее будущий суженый.
– Бездорожье на дорогах – тепло продлится до начала декабря.
– Снегири кричат – скоро морозы наступят.
– Синицы и галки летают по двору – к снегопаду.
– Небо тучами затянуто – к оттепели.
– Облака против ветра плывут – к снегопаду.
Что можно делать 15 ноября
- Что сегодня загадаете, то обязательно осуществится.
- В этот день до захода солнца надо попросить прощения у всех, с кем вы недавно поссорились.
Что нельзя делать 15 ноября
- В этот день категорически запрещено ссориться.
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