Яке сьогодні свято – заборони, прикмети та традиції на 15 квітня

15 квітня завершується Великий піст. Віряни вшановують пам’ять ієромонаха Тита Чудотворця. В Україні святкують День довкілля. Більше про цей день і що не можна робити дивіться нижче.

15 квітня у церковному календарі – день пам'яті преподобного Тита Чудотворця. Святенник жив у Студійському монастирі біля Константинополя, повідомляє 24 Канал.

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Тит мав лагідну та добру вдачу, відстоював можливість поклонятися іконам. Мав дар творити чудеса. Святий Тит є покровителем у справах праці й прибутку.

15 квітня – кінець Великого посту. Це Страсна субота, коли християни завершують підготовку до Великодня та готують кошики для освячення. Після обіду розпочинаються перші святкові служби.

Що не можна робити у цей день

15 квітня святкують Георгій, Григорій, Полікарп, Юхим, Анастас, Микита, Сава, Тит.

Останній день Великого посту проводять у тиші та молитві, ходять до храму. Ближче до вечора заведено освячувати великодні кошики.

Сьогодні не можна конфліктувати та вживати погані слова.

Краще уникати медичних операцій у цей день.

У Велику суботу не можна працювати фізично, особливо у саду й на городі.

Не можна співати, танцювати й веселитися, відзначати свята.

Варто не відкладати допомогу тим, хто просить про допомогу.

Прикмети на 15 квітня

У цей день весняні води течуть повільно – людям цього року буде тяжко.

Сьогодні ясне небо – літо буде теплим і погожим.

Багато ворон і галок – скоро буде негода.

Чутно, як воркують голуби – день буде теплим.

Сильна повінь у цей день – врожай буде щедрим.

День в Україні та світі

Всесвітній день мистецтва. Ця подія заснована на честь дня народження Леонардо да Вінчі. У цей день привертають увагу до культури та творчості.

День довкілля в Україні. У цей день привертають увагу до важливості довкілля та спонукають ставитися до природнього середовища з повагою та цінністю.

Міжнародний день екологічних знань. Сьогодні поширюють інформацію про природу не тільки в Україні, але й у світі.