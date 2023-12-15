Яке церковне свято відзначають 15 грудня: народні прикмети на цей день

Сьогодні, 15 грудня, церква вшановує пам'ять святого священномученика Єлевтерія, преподобного Павла та святого Стефана. Також відзначається День працівників суду України.

Святий Єлевтерій народився у Римі та виховувався у християнській родині. Спершу він обіймав посаду диякона, а згодом – священника і єпископа Апулії. Детальніше читайте на сайті 24 Каналу.

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За часів імператора Адріяна завдяки Єлевтерію багато людей прийняли християнську віру. Тому правитель наказав стратити святого. Тоді двоє катів відреклися від язичництва, а мати, яка прийшла глянути на тіло сина, була вбита.

Преподобний Павло народився у місті Єлен. Разом з братами виховувався у монастирі святого Стефана у Фригії. Деякий час чоловік працював пастухом, однак згодом пішов у монастир Карія, що знаходився на горі Латр. Павло вирішив присвятити життя Ісусу Христу, тому взяв обітницю мовчання. Преподобний мав дар чудотворення і міг передбачати майбутнє.

Святий Стефан народився в Каппадокії й також виховувався у християнстві. Кілька років чоловік служив в церкві у Константинополі. Його взяв до себе патріарх Герман. Потім святого призначали на посаду єпископа у місті Сурож. Там він і помер.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сваритися з людьми та лихословити.

Заборонено вживати м'ясні та молочні продукти, веселитися, оскільки триває Різдвяний піст.

Не варто ходити на полювання та риболовлю.

Народні прикмети

Якщо вдень вдарять суворі морози, а ввечері потеплішає, то скоро прийде похолодання.

Якщо випаде багато снігу, наступного року чекайте рясного врожаю.

Якщо кішка спатиме цілий день, зима буде холодною та морозяною.

Які ще свята відзначають сьогодні

Щороку 15 грудня – День працівників суду України. 8 грудня 2000 року Президент України Леонід Кучма підписав указ про запровадження цього професійного свята. Дату 15 грудня обрали через те, що в цей день у 1917 році в УНР затвердили Генеральний суд вищим органом судової системи.

Також сьогодні відзначається День утворення організації ООН з охорони навколишнього середовища (UNEP). Вона закликає людей покращувати якість свого життя без шкоди для довкілля та майбутніх поколінь.