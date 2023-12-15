Яке церковне свято відзначають 15 грудня: народні прикмети на цей день
Сьогодні, 15 грудня, церква вшановує пам'ять святого священномученика Єлевтерія, преподобного Павла та святого Стефана. Також відзначається День працівників суду України.
Святий Єлевтерій народився у Римі та виховувався у християнській родині. Спершу він обіймав посаду диякона, а згодом – священника і єпископа Апулії. Детальніше читайте на сайті 24 Каналу.
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За часів імператора Адріяна завдяки Єлевтерію багато людей прийняли християнську віру. Тому правитель наказав стратити святого. Тоді двоє катів відреклися від язичництва, а мати, яка прийшла глянути на тіло сина, була вбита.
Преподобний Павло народився у місті Єлен. Разом з братами виховувався у монастирі святого Стефана у Фригії. Деякий час чоловік працював пастухом, однак згодом пішов у монастир Карія, що знаходився на горі Латр. Павло вирішив присвятити життя Ісусу Христу, тому взяв обітницю мовчання. Преподобний мав дар чудотворення і міг передбачати майбутнє.
Святий Стефан народився в Каппадокії й також виховувався у християнстві. Кілька років чоловік служив в церкві у Константинополі. Його взяв до себе патріарх Герман. Потім святого призначали на посаду єпископа у місті Сурож. Там він і помер.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна сваритися з людьми та лихословити.
- Заборонено вживати м'ясні та молочні продукти, веселитися, оскільки триває Різдвяний піст.
- Не варто ходити на полювання та риболовлю.
Народні прикмети
- Якщо вдень вдарять суворі морози, а ввечері потеплішає, то скоро прийде похолодання.
- Якщо випаде багато снігу, наступного року чекайте рясного врожаю.
- Якщо кішка спатиме цілий день, зима буде холодною та морозяною.
Які ще свята відзначають сьогодні
Щороку 15 грудня – День працівників суду України. 8 грудня 2000 року Президент України Леонід Кучма підписав указ про запровадження цього професійного свята. Дату 15 грудня обрали через те, що в цей день у 1917 році в УНР затвердили Генеральний суд вищим органом судової системи.
Також сьогодні відзначається День утворення організації ООН з охорони навколишнього середовища (UNEP). Вона закликає людей покращувати якість свого життя без шкоди для довкілля та майбутніх поколінь.