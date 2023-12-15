Святой Элевтерий родился в Риме и воспитывался в христианской семье. Сначала он занимал должность дьякона, а затем священника и епископа Апулии. Подробнее читайте на сайте 24 Канала.

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Во времена императора Адриана благодаря Элевтерию многие люди приняли христианскую веру. Поэтому правитель приказал казнить святого. Тогда двое палачей отреклись от язычества, а мать, пришедшая взглянуть на тело сына, была убита.

Преподобный Павел родился в городе Елен. Вместе с братьями воспитывался в монастыре святого Стефана во Фригии. Некоторое время мужчина работал пастухом, однако впоследствии ушел в монастырь Кария, который находился на горе Латр. Павел решил посвятить жизнь Иисусу Христу, поэтому взял обет молчания. Преподобный имел дар чудотворения и мог предвидеть будущее.

Святой Стефан родился в Каппадокии и также воспитывался в христианстве. Несколько лет мужчина служил в церкви в Константинополе. Его взял к себе патриарх Герман. Затем святого назначали на должность епископа в городе Сурож. Там он и умер.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя ссориться с людьми и злословить.

Запрещено употреблять мясные и молочные продукты, веселиться, поскольку продолжается Рождественский пост.

Не стоит ходить на охоту и рыбалку.

Народные приметы

Если днем ударят суровые морозы, а вечером станет теплее, то скоро придет похолодание.

Если выпадет много снега, в следующем году ждите обильный урожай.

Если кошка будет спать целый день, зима будет холодная и морозная.

Какие еще праздники отмечают сегодня

Ежегодно 15 декабря – День работников суда Украины. 8 декабря 2000 года Президент Украины Леонид Кучма подписал указ о введении этого профессионального праздника. Дату 15 декабря избрали потому, что в этот день в 1917 году в УНР утвердили Генеральный суд высшим органом судебной системы.

Также сегодня отмечается День образования организации ООН по охране окружающей среды (UNEP). Она призывает людей улучшать качество своей жизни без ущерба для окружающей среды и будущих поколений.