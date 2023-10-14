14 жовтня – яке свято сьогодні і що не можна робити в цей день

14 жовтня 2023, 07:55
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14 жовтня християни вшановують пам'ять преподобної Параскеви Сербської. В Україні відзначають День створення УПА. Все про сьогоднішній день читайте далі.

14 жовтня віряни у молитвах згадують преподобну Параскеву. Вона народилась у заможній родині в місті Епіват, пише 24 Канал

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Параскева змалку виховувалась у християнському дусі. Коли померли її батьки, вона віддала весь спадок бідним та пішла у монастир. Після цього дівчина багато років жила в Йорданській пустелі, де харчувалась ягодами. За два роки до смерті Параскева Сербська повернулась у рідні місця.

День ангела 14 жовтня святкують Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Єгор, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сава, Ян, Віра.

Що не можна робити сьогодні

  • У цей день заборонено займатись важкою фізичною працею.
  • Вважалось, що жінкам при надії не можна розчісувати волосся та йти надвір з непокритою головою
  • Не можна сьогодні лихословити та сваритися.

Прикмети на 14 жовтня

Погоду сьогодні визначали за вітром. 

  • Якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі – зима буде холодною;
  • з півдня – теплою;
  • із заходу – до сніжної зими;
  • якщо вітер мінливий, то зима теж буде перемінлива.

День в Україні та світі

День створення УПА. Українська Повстанська Армія – це військово-політична формація українського визвольного руху, яка була єдиною військовою силою в Другій світовій, що визначала мету – створення Української держави. УПА діяла з 1942 до вересня 1949. Потім її реорганізували у збройне підпілля. Українці сперечались, коли відзначати подію, адже це не церковна дата, яку можна перенести на 1 жовтня, як інші свята. 

Автор: Марія Касій