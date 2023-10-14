За переказами, чоловік і жінка довго не мали дітей, хоча мріяли про це. Кожної п'ятниця вони щиро молилися, дотримувалися посту. Згодом чудо таки здійснилось і у них народилася донька. Батьки дали їй ім'я – Параскева, що з грецької означає "п'ятниця". Що це за свято та що не можна робити цього дня – розкаже 24 Канал.

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Хто така Параскева Сербська

Параскева – це свята, яка надихала людей творити добро та карала тих, хто чинив погані справи. Особливо тих, хто не вшановував 12 п'ятниць упродовж року. Найбільше це стосувалось жінок. Вважається, що мучениця мала здатність зцілювати людей від непростих душевних і фізичних хвороб.

За переказами, Параскева була не лише покровителькою сім'ї та шлюбу, а й жіночої зимової роботи. Звідси з'явилися ще такі назви свят, як Льоняниха, Трепальниця. У давнину жінки з цього дня починали виконувати різну роботу, яка характерна у зимовий період. Вони пряли, тіпали льон, шили та вишивали.



Свята Параскева / Фото "1 церковна майстерня"

Також якщо свято припадало на п'ятницю, тоді воно мало назву – Параскеви П'ятниці. Іноді люди називали день Параскеви Грязнухи, коли надворі була дощова та сира погода.

Що не можна робити в цей день

У цей день не рекомендується займатися важкою роботою. Але дозволяється шити та робити те, що створює затишок у домі.

Жінкам при надії заборонено розчісувати волосся та йти надвір з непокритою головою. Казали, що тоді в дитини будуть з'являтися погані та гріховні думки.

Головною традицією на Параскеви було варіння каші з пшениці нового врожаю. Господині поливали її свіжою лляною олією. Коли приймали їжу, люди висловлювали вдячність Богу за смачні страви.

Богу за смачні страви. Також у свято було заведено показувати свої вироби ручної роботи. Була прикмета, що хто не має, чим похвалитись у Параскеви, той буде самотній ще один рік.

Щодо хлопців, то вони цього дня сумлінно дотримувалися посту. Бо вірили, що таким чином зможуть зустріти щиру, працьовиту та добру дівчину. А от дівчата, щоб мати гарну пару, приносили до храму льон або інший матеріал, дарували рушники на образ.