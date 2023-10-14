14 октября верующие в молитвах вспоминают преподобную Параскеву. Она родилась в богатой семье в городе Эпиват, пишет 24 Канал.

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Параскева с детства воспитывалась в христианском духе. Когда умерли ее родители, она отдала все наследство бедным и ушла в монастырь. После этого девушка много лет жила в Иорданской пустыне, где питалась ягодами. За два года до смерти Параскева Сербская вернулась в родные места.

День ангела 14 октября празднуют Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Ян, Вера.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.

Считалось, что женщинам при надежде нельзя расчесывать волосы и идти на улицу с непокрытой головой.

Нельзя сегодня злословить и ссориться.

Приметы на 14 октября

Погоду сегодня определяли по ветру.

Если в этот день ветер с востока или севера, то зима будет холодной;

с юга – теплой;

с запада – до снежной зимы;

если ветер переменчивый, то зима тоже будет переменчивой.

День в Украине и мире

День создания УПА. Украинская Повстанческая Армия – это военно-политическая формация украинского освободительного движения, которая являлась единственной военной силой во Второй мировой, что определяла цель – создание Украинского государства. УПА действовала с 1942 по сентябрь 1949. Затем ее реорганизовали в вооруженное подполье. Украинцы спорили, когда отмечать событие, ведь это не церковная дата, которую можно перенести на 1 октября как другие праздники.