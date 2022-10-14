Свято Покрови переросло у чотири визначні загальнонаціональні події для українців, які роз’єднані часом, але поєднані спільним сенсом. Цей день є важливим для українців, адже ми згадуємо усі тих, хто захищав та захищає незалежність нашої держави у різний період історії. Також ми вшановуємо Пресвяту Богородицю, яка вважається покровителькою та захисницею воїнів, пише 24 канал.

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Свято Покрови Пресвятої Богородиці вважається одним з найбільш шанованих серед християн. Його почали відзначати у 10 столітті. За переказами у 910 році Богородиця в Константинополі захистила людей від нападу ворогів. Вона з'явилася перед вірянами, які молилися у храмі, й накрила їх своїм омофором. Так покров захистив усіх жителів міста й розкидав ворожі кораблі. Відтоді Покрова асоціюється із захистом від ворога.

Для козаків Покрова мала особливе значення. Вона була важливою настільки, що головна церква на Січі завжди була названою на її честь. Також Богородицю зображували на хоругвах, під якими військо йшло в походи. А ще у це свято козаки щороку обирали кошового отамана.

14 жовтня – що святкують українці цього дня / Фото з відкритих джерел

День українського козацтва було затверджено у 1999 році указом тодішнього Президента.

Вважається, що перші козаки з'явилися на території України десь у 80-90 роках 15 століття. Вони були вільними людьми, які вірили в Бога і боронили свою землю від ворогів. Здебільшого козаки захищали землі від нападу кримських татар, а також охороняли торгові шляхи. Козацька доба є однією з найважливіших в історії України, а їхня боротьба за національну ідею має вагоме значення для українців.

14 жовтня головнокомандувач Української повстанської армії Роман Шухевич підписав офіційний наказ про створення Української повстанської армії, яка боролась за збереження цілісності та самостійності України. Вони воювали одразу проти двох режимів – сталінського (радянського) й гітлерівського (нацистського).

У цей день повстанці вважали своїм важливим обов’язком сходити в цей день до церкви та посвятити зброю. Святкування річниці Дня заснування Української повстанської армії було запроваджено в Україні у 2005 році.

14 жовтня: які свята відзначають в Україні / Фото "Слово і діло"

День захисників та захисниць України був започаткований 2014 році указом тогочасного президента. Це свято є дуже важливим, адже зараз наші воїни кожного дня воюють за мирне та світле майбутнє України. Передумовою створення свята стала тенденція відмови від усіх радянських символів та свят. Це була реакція українців на збройну агресію Росії проти України у 2014 році. Таким чином ми позбулися "Дня захисника Вітчизни", який був наповнений ідеологічними наративами російської пропаганди.

Хоча майже впродовж всієї нашої історії ми боремося, що бути вільними та незалежними. Незламний дух українців відомий на увесь світ, бо ми стоїмо за життя, коли наші вороги несуть лише смерть. Тож нам треба пам'ятати, якою ціною нам дається незалежність і вшанувати загиблих воїнів та подякувати всім, хто присвятив своє життя захисту Української держави.