14 вересня у церковному календарі – Воздвиження Хреста Господнього, повідомляє 24 Канал. Раніше українці відзначали свято 27 вересня, та з 1 вересня ПЦУ й УГКЦ перейшли на новий календар.

До теми Не забудьте про це: що не можна робити у Воздвиження Хреста Господнього

Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього – одне з найважливіших свят для християн. Воно вшановує подію, коли мати імператора Костянтина Великого Олена віднайшла в Єрусалимі хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа. На цьому місці збудували храм Воскресіння Господнього.

День ангела 14 вересня святкують Іоан, Микола.

Що не можна робити сьогодні

У день Воздвиження треба дотримуватись посту – не можна їсти м'ясні, молочні продукти.

Сьогодні не можна сваритися, пліткувати та бажати зла іншим.

Заборонено вживати алкоголь та влаштовувати гучні вечірки.

У свято треба відмовитися від важкої фізичної праці.

Краще не займатися рукоділлям – вишивкою, в'язанням, шиттям.

Прикмети на 14 вересня

Бабине літо завершилось – потеплінь не буде.

Усі мухи та комарі зникли – скоро буде похолодання.

Журавлі летять повільно – до теплої осені.

Зранку заморозки – зима прийде рано.

Північний вітер – до теплого літа.

День в Україні та світі

День танкових військ. Раніше День танкіста святкували у другу неділю вересня (цього року – це 10 вересня), але це свято мало радянське коріння і святкувалось в Росії. Днями Володимир Зеленський скасував указ експрезидента Кучми та переніс професійне свято на 14 вересня, щоб вшановувати українських героїв.