Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

14 вересня день Ангела відзначають Наталя і Семен, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Свято в Україні та світі

Всесвітній день атопічної екземи.

Свято в церковному календарі

14 вересня вшановують пам'ять Симеона Стовпника і його матері Марфи. Симеон прожив на землі понад 100 років. Він був праведником та отримав від Бога дар зцілювати душевні і тілесні недуги, передбачити майбутнє.

Святий усамітнився в Сирійській пустелі, побудував стовп висотою в кілька метрів і оселився на ньому. Він не мав змоги лягти і відпочити, дотримувався стриманості у їжі та молився Богові.

Прикмети 14 вересня

Якщо сьогодні день теплий – то й зима буде теплою;

Зранку дощ – до сирої і холодної погоди;

Ясний день – до теплої осені.

Що не можна робити 14 вересня