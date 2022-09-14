Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
14 вересня день Ангела відзначають Наталя і Семен, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
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Свято в Україні та світі
- Всесвітній день атопічної екземи.
Свято в церковному календарі
14 вересня вшановують пам'ять Симеона Стовпника і його матері Марфи. Симеон прожив на землі понад 100 років. Він був праведником та отримав від Бога дар зцілювати душевні і тілесні недуги, передбачити майбутнє.
Святий усамітнився в Сирійській пустелі, побудував стовп висотою в кілька метрів і оселився на ньому. Він не мав змоги лягти і відпочити, дотримувався стриманості у їжі та молився Богові.
Прикмети 14 вересня
- Якщо сьогодні день теплий – то й зима буде теплою;
- Зранку дощ – до сирої і холодної погоди;
- Ясний день – до теплої осені.
Що не можна робити 14 вересня
- Не можна в цей день давати гроші в борг;
- Не радять сьогодні вирушати в далеку дорогу;
- Сьогодні не можна викидати залишки зі столу;
- Не варто в цей день лихословити.