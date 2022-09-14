Именины: кто в этот день празднует день Ангела
14 сентября день Ангела отмечают Наталья и Семен, сообщает 24 канал. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками .
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Праздник в Украине и мире
- Всемирный день атопической экземы.
Праздник в церковном календаре
14 сентября чтят память Симеона Столпника и его матери Марфы. Симеон прожил на земле более 100 лет. Он был праведником и получил от Бога дар исцелять душевные и телесные недуги, предсказать будущее.
Святой уединился в Сирийской пустыне, построил столб высотой в несколько метров и поселился на нем. Он не мог лечь и отдохнуть, соблюдал сдержанность в еде и молился Богу.
Приметы 14 сентября
- Если сегодня день теплый, то и зима будет теплой;
- Утром дождь – до сырой и холодной погоды;
- Ясный день – до теплой осени.
Что нельзя делать 14 сентября
- Нельзя в этот день давать деньги взаймы;
- Не советуют сегодня отправляться в дальний путь;
- Сегодня нельзя выбрасывать остатки из стола;
- Не стоит в этот день злословить.