Яке свято у вівторок, 14 травня: чому сьогодні не варто сваритися

14 травня за новим церковним календарем вшановується пам'ять мученика Ісидора. За традицією наших предків, сьогодні варто працювати на городі або у саду, адже святий допомагає з хорошим врожаєм, якщо до нього помолитися.

Особливо добре у цей день сіяти огірки. Тоді ви точно матимете їх вдосталь. Більше про заборони та прикмети сьогоднішнього свята, розкаже LifeStyle 24.

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День пам'яті мученика Ісидора

Ісидор народився в Александрії, однак проживав на острові Хіос. Якось, за наказом імператора Декія, уся знать мала піти у військо Римської імперії. Чоловік також вступив у полк, де командував воєначальник Нумерія.

Ісидор відмовлявся відрікатися від християнської віри та переходити у язичництво. За це святого довго катували, а потім відрізали язик та відрубали голову. Тіло спершу навіть не поховали, однак згодом його забрав чоловік, на ім'я Амоній, який з часом також прийняв мученицьку смерть.

Що не можна робити

Заборонено сваритися, інакше довго не помиритесь.

Не варто забивати голову поганими думками.

Краще не їхати у далеку подорож, бо вона буде важкою.

Не можна лихословити та вживати багато алкоголю.

Народні прикмети

Якщо надворі ясно, то буде хороший врожай.

Холодна погода – до такого ж літа.

Якщо почуєте спів солов'я, то отримаєте щедрий врожай.

Якщо захід сонця буде червоного кольору, то чекайте на похолодання.

Що ще відзначають

Традиційно на другий вівторок після Великодня припадає Радониця. У цей день люди поминають покійних родичів. Люди йдуть у церкву, відвідують могили, аби помолитися за померлих.

Крім того, щороку 14 травня відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Наш народ зробив значний внесок, аби не дати нацистам знищити весь єврейський народ.