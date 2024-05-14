Особенно хорошо в этот день сеять огурцы. Тогда вы точно будете иметь их вдоволь. Больше о запретах и приметах сегодняшнего праздника, расскажет LifeStyle 24.

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День памяти мученика Исидора

Исидор родился в Александрии, однако проживал на острове Хиос. Как-то, по приказу императора Декия, вся знать должна была пойти в войско Римской империи. Мужчина также вступил в полк, где командовал военачальник Нумерия.

Исидор отказывался отрекаться от христианской веры и переходить в язычество. За это святого долго пытали, а потом отрезали язык и отрубили голову. Тело сначала даже не похоронили, однако впоследствии его забрал мужчина, по имени Аммоний, который со временем также принял мученическую смерть.

Что нельзя делать

Запрещено ссориться, иначе долго не помиритесь.

Не стоит забивать голову плохими мыслями.

Лучше не ехать в дальнее путешествие, потому что оно будет тяжелым.

Нельзя сквернословить и употреблять много алкоголя.

Народные приметы

Если на улице ясно, то будет хороший урожай.

Холодная погода – к такому же лету.

Если услышите пение соловья, то получите щедрый урожай.

Если закат будет красного цвета, то ждите похолодания.

Что еще отмечают

Традиционно на второй вторник после Пасхи приходится Радоница. В этот день люди поминают усопших родственников. Люди идут в церковь, посещают могилы, чтобы помолиться за умерших.

Кроме того, ежегодно 14 мая отмечается День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Наш народ сделал значительный вклад, чтобы не дать нацистам уничтожить весь еврейский народ.