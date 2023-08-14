Яке сьогодні, 14 серпня, свято – традиції дня та що не можна робити

14 серпня 2023, 05:15
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14 серпня у церковному календарі – свято Маковея та початок Успенського посту. Сьогодні святкують Всесвітній день ящірки. Хто сьогодні відзначає іменини – дивіться далі.

14 серпня віряни вшановують пам'ять семи мучеників Маккавеїв – братів Авіма, Антоніна, Гурія, Єлеазара, Єлєазара, Євсевона, Аліма і Маркелла та їхньої матері Соломії. У цей день розпочинається Успенський піст, повідомляє 24 Канал.

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Брати Маккавеї та їхня мати сповідували християнство, коли вірян переслідували. Їх заарештували та вбили за віру. Свято Маковея у народі пов'язують з маком, саме тому християни несуть до церкви мак та мед на освячення.

Іменини 14 серпня святкують Олександр, Дмитро, Леонтій, Софія, Тимофій, Федір, Соломія, Аліса.

Що не можна робити сьогодні

  • У перший день Успенського посту не можна вживати м'ясні та молочні продукти.
  • Не можна лаятися та лихословити. 
  • Заборонено вживати алкогольні напої.
  • Не можна байдикувати. 

Прикмети на 14 серпня

  • Кульбаби досі цвітуть – буде тепла осінь.
  • Сильний вітер сьогодні – зима буде холодною.
  • Сьогодні вдарять заморозки – до ранньої зими.
  • Ластівки відлетіли – скоро почнеться осінь.

День в Україні та світі

Всесвітній день ящірки. Ящірки – вид наземних хребетних, яких найбільше за чисельністю груп. У світі існує понад 6000 ящірок, але багато з них під загрозою зникнення. Біологи сьогодні проводять заходи та розповідають про те, як ці плазуни живуть у світі.

Автор: Марія Касій