14 августа верующие чтят память семи мучеников Маккавеев – братьев Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла и их матери Соломии. В этот день начинается Успенский пост, пишет 24 Канал.
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Братья Маккавеи и их мать исповедовали христианство, когда верующих преследовали. Их арестовали и убили за веру. Праздник Маковея в народе связывают с маком, поэтому христиане несут в церковь мак и мед на освящение.
Что нельзя делать сегодня
- В первый день Успенского поста нельзя есть мясные и молочные продукты.
- Нельзя ругаться и злословить.
- Запрещено употреблять алкогольные напитки.
- Нельзя бездельничать.
Приметы на 14 августа
- Одуванчики до сих пор цветут – будет теплая осень.
- Сильный ветер сегодня – зима будет холодная.
- Сегодня ударят заморозки – до ранней зимы.
- Ласточки улетели – скоро начнется осень.
День в Украине и мире
Всемирный день ящерицы. Ящерицы – вид наземных позвоночных, которых больше всего по численности групп. В мире существует более 6000 ящериц, но многие из них находятся под угрозой исчезновения. Биологи сегодня проводят мероприятия и рассказывают о том, как эти пресмыкающиеся живут в мире.