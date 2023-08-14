14 августа верующие чтят память семи мучеников Маккавеев – братьев Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла и их матери Соломии. В этот день начинается Успенский пост, пишет 24 Канал.

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Братья Маккавеи и их мать исповедовали христианство, когда верующих преследовали. Их арестовали и убили за веру. Праздник Маковея в народе связывают с маком, поэтому христиане несут в церковь мак и мед на освящение.

Именины 14 августа празднуют Александр, Дмитрий, Леонтий, София, Тимофей, Федор, Соломия, Алиса.

Что нельзя делать сегодня

В первый день Успенского поста нельзя есть мясные и молочные продукты.

Нельзя ругаться и злословить.

Запрещено употреблять алкогольные напитки.

Нельзя бездельничать.

Приметы на 14 августа

Одуванчики до сих пор цветут – будет теплая осень.

Сильный ветер сегодня – зима будет холодная.

Сегодня ударят заморозки – до ранней зимы.

Ласточки улетели – скоро начнется осень.

День в Украине и мире

Всемирный день ящерицы. Ящерицы – вид наземных позвоночных, которых больше всего по численности групп. В мире существует более 6000 ящериц, но многие из них находятся под угрозой исчезновения. Биологи сегодня проводят мероприятия и рассказывают о том, как эти пресмыкающиеся живут в мире.