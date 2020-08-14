14 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
14 серпня святкують Медовий Спас. У цей день також розпочинається Успенський піст. У Медовий Спас віряни згадують сімох братів Маккавеїв, їхню матір Соломонію та учителя Єлеазара, які в далекому 166 році до нашої ери поплатилися життям, бо сповідували віру в Істинного Бога.
Іменини сьогодні святкують: Тимофій, Федір.
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Народні прикмети на 14 серпня
– Якою буде погода сьогодні – такою вона буде і 28 серпня.
– Велика малина на Спас – можна сіяти жито раніше. Середні або дрібні ягоди – з посівами краще почекати.
– Хороша погода 14 серпня – вродить багато приплоду.
– Дощ йде – жито в цей день краще не сіяти.
Що можна робити 14 серпня
- До церкви цього дня віряни мають принести букети квітів – маковійчики або маковійки, щоби їх освятили. Також окрім маку, в цей день прийнято святити мед.
Що не можна робити 14 серпня
- На Медовий Спас забороняється шити, прати, прибирати та займатися будь-якими іншими хатніми роботами.
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