14 серпня святкують Медовий Спас. У цей день також розпочинається Успенський піст. У Медовий Спас віряни згадують сімох братів Маккавеїв, їхню матір Соломонію та учителя Єлеазара, які в далекому 166 році до нашої ери поплатилися життям, бо сповідували віру в Істинного Бога.

Іменини сьогодні святкують: Тимофій, Федір.

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Народні прикмети на 14 серпня

– Якою буде погода сьогодні – такою вона буде і 28 серпня.

– Велика малина на Спас – можна сіяти жито раніше. Середні або дрібні ягоди – з посівами краще почекати.

– Хороша погода 14 серпня – вродить багато приплоду.

– Дощ йде – жито в цей день краще не сіяти.

Що можна робити 14 серпня

До церкви цього дня віряни мають принести букети квітів – маковійчики або маковійки, щ оби їх освятили. Також окрім маку, в цей день прийнято святити мед.

Що не можна робити 14 серпня