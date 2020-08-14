14 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
14 августа празднуют Медовый Спас. В этот день также начинается Успенский пост. В Медовый Спас верующие вспоминают семь братьев Маккавеев, их мать Соломонию и учителя Елеазара, которые в далеком 166 году до нашей эры поплатились жизнью, потому что исповедовали веру в Истинного Бога.
Именины сегодня отмечают: Тимофей, Федор.
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Народные приметы на 14 августа
– Какой будет погода сегодня – такой она будет и 28 августа.
– Большая малина на Спас – можно сеять рожь раньше. Средние или мелкие ягоды – с посевами лучше подождать.
– Хорошая погода 14 августа – родит много приплода.
– Дождь идет – рожь в этот день лучше не сеять.
Что можно делать 14 августа
- В церковь в этот день верующие должны принести букеты цветов – маковейчики или маковейки, чтобы их освятили. Также кроме мака, в этот день принято святить мед.
Что нельзя делать 14 августа
- На Медовый Спас запрещается шить, стирать, убирать и заниматься любыми другими домашними работами.
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