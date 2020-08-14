14 августа празднуют Медовый Спас. В этот день также начинается Успенский пост. В Медовый Спас верующие вспоминают семь братьев Маккавеев, их мать Соломонию и учителя Елеазара, которые в далеком 166 году до нашей эры поплатились жизнью, потому что исповедовали веру в Истинного Бога.

Именины сегодня отмечают: Тимофей, Федор.

Читайте также Маковый, Яблочный и Ореховый: как празднуют в Украине три августовских Спаса

Народные приметы на 14 августа

– Какой будет погода сегодня – такой она будет и 28 августа.

– Большая малина на Спас – можно сеять рожь раньше. Средние или мелкие ягоды – с посевами лучше подождать.

– Хорошая погода 14 августа – родит много приплода.

– Дождь идет – рожь в этот день лучше не сеять.

Что можно делать 14 августа

В церковь в этот день верующие должны принести букеты цветов – маковейчики или маковейки, чтобы их освятили. Также кроме мака, в этот день принято святить мед.

Что нельзя делать 14 августа