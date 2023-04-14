14 квітня православні християни вшановують пам'ять Марії Єгипетської. Вона народилась у Єгипті, у віці 12 років залишила батьків та переїхала в Олександрію, повідомляє 24 Канал.

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Вважається, що Марія вела блудливий спосіб життя. Та одного разу вона з іншими вірянами відвідала Храм Гробу Господнього. Тоді дівчина усвідомила грішність і навернулась. Понад 50 років вона вимолювала прощення та щоденно молилася. Відтоді вона є покровителькою грішників.

14 квітня також Страсна п'ятниця – день, коли віряни згадують страждання та смерть Ісуса Христа. Сьогодні заведено сходити до церкви та поклонитись перед плащаницею.

14 квітня День ангела святкують Аврам, Юхим, Макарій, Марко, Гордій, Марія.

Що не можна робити 14 квітня

Сьогодні не можна виконувати фізичну та хатню роботу – прибирати слід до Чистого четверга.

Заборонено сваритися, лихословити й конфліктувати.

Не можна у цей день рубати дрова чи робити будь-що сокирою.

Краще відкласти вишивку, в'язання та шиття.

Не можна давати чи брати гроші в борг.

Прикмети на цей день

Якщо гримить грім без дощу – літо буде посушливим.

Видно бджіл – скоро буде потепління.

Зірок на небі не видно – скоро буде потепління.

Якщо ніч ясна і тече тепла вода – літо буде тепле і сухе.

У цей день сира погода – восени буде багато грибів.

День в Україні та світі

Міжнародний день воротаря. 14 квітня професійне свято тих, хто стоїть на варті воріт у своїй футбольній команді.

Всесвітній квантовий день. Це свято – ініціатива спільноти науковців. Він спрямований на відзначення наукового прогресу та поширення інформації про квантові технології.

Міжнародний день випадкового сміху. Цю подію заснували для того, щоб нагадати про користь сміху та позитивних емоцій.