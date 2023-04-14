14 апреля православные христиане чтят память Марии Египетской. Она родилась в Египте, в возрасте 12 лет покинула родителей и переехала в Александрию, сообщает 24 Канал.

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Считается, что Мария вела блудливый образ жизни. Но однажды она с другими верующими посетила Храм Гроба Господня. Тогда она осознала грешность и обратилась. Более 50 лет она вымолила прощение и ежедневно молилась. С тех пор она покровительница грешников.

14 апреля также Страстная пятница – день, когда верующие вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа. Сегодня принято сходить в церковь и поклониться перед плащаницей.

14 апреля День ангела празднуют Авраам, Ефим, Макарий, Марко, Гордей, Мария.

Что нельзя делать 14 апреля

Сегодня нельзя выполнять физическую и домашнюю работу – убирать следует до Чистого четверга.

Запрещено ссориться, злословить и конфликтовать.

Нельзя в этот день рубить дрова или делать что-либо топором.

Лучше отложить вышивку, вязание и шитье.

Нельзя давать или брать деньги взаймы.

Приметы на этот день

Если гремит гром без дождя – лето будет засушливым.

Видно пчел – скоро будет потепление.

Звезд на небе не видно – скоро будет потепление.

Если ночь ясная и течет тёплая вода – лето будет теплое и сухое.

В этот день ожидается дождь.

День в Украине и мире

Международный день вратаря. 14 апреля профессиональный праздник тех, кто стоит на страже в своей футбольной команде.

Всемирный квантовый день. Этот праздник – инициатива сообщества ученых. Он направлен на награждение научного прогресса и распространение информации о квантовых технологиях.

Международный день случайного смеха. Это событие основали для того, чтобы напомнить о пользе смеха и положительных эмоций.