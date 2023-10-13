13 жовтня Православна Церква України згадує мучеників Коропа, Папіли, Агафодора та Агафоніки. Короп був єпископом, а Папіла – дияконом. Агафодора була сестрою останнього, тоді як Агафонік служив диякону і єпископу. Вони жили за часів імператора Декія, який переслідував християн, розповідає 24 Канал.

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Коли імператор дізнався, що вони не поклоняються ідолам, то запроторив їх у в'язницю. Там Папіла довів, що може творити чудеса. Через це їх жорстоко катували та вбили через віру.

Що не можна робити сьогодні

  • Сьогодні невдалий день для прийому гостей.
  • Не можна в цей день пліткувати та лаятися.
  • Заборонено вживати алкоголь.
  • Вважалось, що сьогодні не можна одягати чорне.
  • Краще не хвалитися досягненнями, інакше може спіткати невдача.

Прикмети на 13 жовтня

  • Сонячний день сьогодні – значить і весна почнеться з сонця.
  • Температура однакова весь день – певний час буде похмуро.
  • Місяць у тумані – погода погіршає.
  • Небо темно-синє – до дощу.