13 жовтня Православна Церква України згадує мучеників Коропа, Папіли, Агафодора та Агафоніки. Короп був єпископом, а Папіла – дияконом. Агафодора була сестрою останнього, тоді як Агафонік служив диякону і єпископу. Вони жили за часів імператора Декія, який переслідував християн, розповідає 24 Канал.
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Коли імператор дізнався, що вони не поклоняються ідолам, то запроторив їх у в'язницю. Там Папіла довів, що може творити чудеса. Через це їх жорстоко катували та вбили через віру.
Що не можна робити сьогодні
- Сьогодні невдалий день для прийому гостей.
- Не можна в цей день пліткувати та лаятися.
- Заборонено вживати алкоголь.
- Вважалось, що сьогодні не можна одягати чорне.
- Краще не хвалитися досягненнями, інакше може спіткати невдача.
Прикмети на 13 жовтня
- Сонячний день сьогодні – значить і весна почнеться з сонця.
- Температура однакова весь день – певний час буде похмуро.
- Місяць у тумані – погода погіршає.
- Небо темно-синє – до дощу.