13 жовтня Православна Церква України згадує мучеників Коропа, Папіли, Агафодора та Агафоніки. Короп був єпископом, а Папіла – дияконом. Агафодора була сестрою останнього, тоді як Агафонік служив диякону і єпископу. Вони жили за часів імператора Декія, який переслідував християн, розповідає 24 Канал.

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Коли імператор дізнався, що вони не поклоняються ідолам, то запроторив їх у в'язницю. Там Папіла довів, що може творити чудеса. Через це їх жорстоко катували та вбили через віру.

Іменини 13 жовтня святкують Трохим, Микола, Карп, Веніамін, Микита.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні невдалий день для прийому гостей.

Не можна в цей день пліткувати та лаятися.

Заборонено вживати алкоголь.

Вважалось, що сьогодні не можна одягати чорне.

Краще не хвалитися досягненнями, інакше може спіткати невдача.

Прикмети на 13 жовтня