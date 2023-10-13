13 октября Православная Церковь Украины упоминает мучеников Карпа, Папиллы, Агафодора и Агафоники. Карп был епископом, а Папилла – диаконом. Агафодора была сестрой последнего, тогда как Агафоник служил диакону и епископу. Они жили во времена императора Декия, преследовавшего христиан, рассказывает 24 Канал.

Интересно 6 трендовых имен английского происхождения, которыми можно назвать девочку

Когда император узнал, что они не поклоняются идолам, то заключил их в тюрьму. Там Папилла доказал, что может творить чудеса. Поэтому их жестоко пытали и убили из-за веры.

Именины 13 октября празднуют Трофим, Николай, Карп, Вениамин, Никита.

Что нельзя делать сегодня

Сегодня неудачный день для приема гостей.

Нельзя в этот день сплетничать и ругаться.

Запрещено употреблять алкоголь.

Считалось, что сегодня нельзя надевать черное.

Лучше не хвастаться достижениями, иначе может постичь неудача.

Приметы на 13 октября