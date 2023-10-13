13 октября Православная Церковь Украины упоминает мучеников Карпа, Папиллы, Агафодора и Агафоники. Карп был епископом, а Папилла – диаконом. Агафодора была сестрой последнего, тогда как Агафоник служил диакону и епископу. Они жили во времена императора Декия, преследовавшего христиан, рассказывает 24 Канал.
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Когда император узнал, что они не поклоняются идолам, то заключил их в тюрьму. Там Папилла доказал, что может творить чудеса. Поэтому их жестоко пытали и убили из-за веры.
Что нельзя делать сегодня
- Сегодня неудачный день для приема гостей.
- Нельзя в этот день сплетничать и ругаться.
- Запрещено употреблять алкоголь.
- Считалось, что сегодня нельзя надевать черное.
- Лучше не хвастаться достижениями, иначе может постичь неудача.
Приметы на 13 октября
- Солнечный день сегодня – значит, и весна начнется с солнца.
- Температура одинакова весь день – определенное время будет пасмурно.
- Луна в тумане – погода ухудшится.
- Небо темно-синее – к дождю.