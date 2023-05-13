Яке свято 13 травня – що не можна робити сьогодні, цікаві прикмети на цей день

13 травня християни вшановують пам'ять апостола Якова. У світі відзначають День техніки для майбутнього. Читайте більше про цей день та що не можна робити сьогодні.

13 травня у церковному календарі – день пам'яті апостола Якова, повідомляє 24 Канал. Яків був рідним братом Іоанна Богослова.

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У Біблії описується, що Іван та Яків були синами рибалки Заведея. Одного разу брати рибалили, як до них підійшов Ісус Христос та закликав їх йти з ним та служити. Яків проповідував християнство в Іспанії, але потім повернувся до Юдеї. Апостол Яків загинув від меча.

Що не можна робити 13 травня

Сьогодні не варто одружуватися чи святкувати річницю весілля.

На Якова виходять різні хвороби, тому не можна вирушати в далеку дорогу.

У цей день заборонено запізнюватися.

Сьогодні не можна згадувати погані ситуації з життя.

Краще перенести ремонт – нині він призведе до травми.

13 травня святкують Микита, Єфрем, Максим, Климент, Гнат, Яків, Василь.

Прикмети на сьогодні

Волога і тепла погода – до щедрого врожаю.

Чисте і ясне небо на заході обіцяє тепле літо.

Тиха та зоряна ніч – літо буде врожайним і сонячним.

Теплий вечір і південний вітер – до врожаю хліба.

День в Україні та світі

Всесвітній день кульбаби. Зараз саме настає період, коли кульбаба розквітає та перетворюється на білі пухнасті кульки, що так обожнюють діти. Кульбаба – рослина, що широко використовується у народній медицині, а з квіток часто варять мед.

Всесвітній день техніки для майбутнього. Сенс цієї події у тому, щоб інформувати суспільство про технології майбутнього.