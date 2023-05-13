Яке свято 13 травня – що не можна робити сьогодні, цікаві прикмети на цей день
13 травня християни вшановують пам'ять апостола Якова. У світі відзначають День техніки для майбутнього. Читайте більше про цей день та що не можна робити сьогодні.
13 травня у церковному календарі – день пам'яті апостола Якова, повідомляє 24 Канал. Яків був рідним братом Іоанна Богослова.
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У Біблії описується, що Іван та Яків були синами рибалки Заведея. Одного разу брати рибалили, як до них підійшов Ісус Христос та закликав їх йти з ним та служити. Яків проповідував християнство в Іспанії, але потім повернувся до Юдеї. Апостол Яків загинув від меча.День ангела 13 травня святкують Микита, Єфрем, Максим, Климент, Гнат, Яків, Василь.
Що не можна робити 13 травня
- Сьогодні не варто одружуватися чи святкувати річницю весілля.
- На Якова виходять різні хвороби, тому не можна вирушати в далеку дорогу.
- У цей день заборонено запізнюватися.
- Сьогодні не можна згадувати погані ситуації з життя.
- Краще перенести ремонт – нині він призведе до травми.
Прикмети на сьогодні
- Волога і тепла погода – до щедрого врожаю.
- Чисте і ясне небо на заході обіцяє тепле літо.
- Тиха та зоряна ніч – літо буде врожайним і сонячним.
- Теплий вечір і південний вітер – до врожаю хліба.
День в Україні та світі
Всесвітній день кульбаби. Зараз саме настає період, коли кульбаба розквітає та перетворюється на білі пухнасті кульки, що так обожнюють діти. Кульбаба – рослина, що широко використовується у народній медицині, а з квіток часто варять мед.
Всесвітній день техніки для майбутнього. Сенс цієї події у тому, щоб інформувати суспільство про технології майбутнього.