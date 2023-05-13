13 мая в церковном календаре – день памяти апостола Иакова, сообщает 24 Канал. Иаков был родным братом Иоанна Богослова.

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В Библии описывается, что Иоанн и Иаков были сыновьями рыбака Заведея. Однажды братья рыбачили, как к ним подошел Иисус Христос и призвал их идти с ним и служить. Иаков проповедовал христианство в Испании, но затем вернулся в Иудею. Апостол Иаков погиб от меча.

Что нельзя делать 13 мая

  • Сегодня не стоит жениться или праздновать годовщину свадьбы.
  • На Якова выходят разные болезни, поэтому нельзя отправляться в дальний путь.
  • В этот день запрещено опаздывать.
  • Сегодня нельзя вспоминать плохие ситуации из жизни.
  • Лучше перенести ремонт – сейчас он приведет к травме.

Приметы на сегодня

  • Влажная и теплая погода – к щедрому урожаю.
  • Чистое и ясное небо на закате обещает теплое лето.
  • Тихая и звездная ночь – лето будет урожайным и солнечным.
  • Теплый вечер и южный ветер – к урожаю хлеба.

День в Украине и мире

Всемирный день одуванчика. Сейчас наступает период, когда одуванчик расцветает и превращается в белые пушистые шарики, которые так обожают дети. Одуванчик – растение, широко используемое в народной медицине, а из цветков часто варят мед.

Всемирный день техники для будущего. Смысл этого события состоит в том, чтобы информировать общество о технологиях будущего.