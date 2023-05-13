13 мая в церковном календаре – день памяти апостола Иакова, сообщает 24 Канал. Иаков был родным братом Иоанна Богослова.

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В Библии описывается, что Иоанн и Иаков были сыновьями рыбака Заведея. Однажды братья рыбачили, как к ним подошел Иисус Христос и призвал их идти с ним и служить. Иаков проповедовал христианство в Испании, но затем вернулся в Иудею. Апостол Иаков погиб от меча.

День ангела 13 мая празднуют Никита, Ефрем, Максим, Климент, Игнат, Яков, Василий.

Что нельзя делать 13 мая

Сегодня не стоит жениться или праздновать годовщину свадьбы.

На Якова выходят разные болезни, поэтому нельзя отправляться в дальний путь.

В этот день запрещено опаздывать.

Сегодня нельзя вспоминать плохие ситуации из жизни.

Лучше перенести ремонт – сейчас он приведет к травме.

Приметы на сегодня

Влажная и теплая погода – к щедрому урожаю.

Чистое и ясное небо на закате обещает теплое лето.

Тихая и звездная ночь – лето будет урожайным и солнечным.

Теплый вечер и южный ветер – к урожаю хлеба.

День в Украине и мире

Всемирный день одуванчика. Сейчас наступает период, когда одуванчик расцветает и превращается в белые пушистые шарики, которые так обожают дети. Одуванчик – растение, широко используемое в народной медицине, а из цветков часто варят мед.

Всемирный день техники для будущего. Смысл этого события состоит в том, чтобы информировать общество о технологиях будущего.