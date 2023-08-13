Яке церковне свято 13 серпня – що не можна робити сьогодні

13 серпня віряни вшановують Євдокима Каппадокіяніна. У світі відзначають Міжнародний день шульги. Усе про день читайте далі.

13 серпня християни східного обряду вшановують преподобного Євдокима Каппадокіяніна. Він вважається заступником сім'ї й дому, пише 24 Канал.

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Святий Євдоким з юності вирішив присвятити своє життя християнству. Він дотримувався благочестивого життя, допомагав бідним. Євдоким прожив тільки 33 роки. За переказами, він відчував свою смерть та довго молився. Біля його могили сталося багато див.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна конфліктувати.

Сьогодні краще не вирушати у довгу подорож.

Не можна вживати алкоголь.

Прикмети на 13 серпня

Сонце на сході яскраво-червоне і ховається у хмари – можна чекати дощу.

Літає павутиння – ще довго буде тепло.

Вітряна погода – буде багато снігу зимою.

Туман швидко розсіявся – буде тепло.

13 серпня святкують Ганна, Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Єлизавета, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Анна, Єлизавета.

День в Україні та світі

Міжнародний день шульги. Ця дата стала відомою з 1992 року. Подія була призначена для того, щоб нагадувати про потреби тих, хто використовує ліву руку. Адже майже всі товари створені для зручності тих, хто пише правою.