13 августа христиане восточного обряда чествуют преподобного Евдокима Каппадокиянина. Он считается покровителем семьи и дома, пишет 24 Канал.
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Святой Евдоким с юности решил посвятить свою жизнь христианству. Он соблюдал благочестивую жизнь, помогал бедным. Евдоким прожил только 33 года. По преданию он чувствовал свою смерть и долго молился. У его могилы произошло много чудес.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя спорить.
- Сегодня лучше не отправляться в долгое путешествие.
- Нельзя употреблять алкоголь.
Приметы на 13 августа
- Солнце на востоке ярко-красное и прячется в облака – можно ожидать дождя.
- Летает паутина – еще долго будет тепло.
- Ветреная погода – будет много снега зимой.
- Туман быстро рассеялся – будет тепло.
День в Украине и мире
Международный день левшей. Эта дата стала известна с 1992 года. Событие было предназначено для того, чтобы напоминать о нуждах тех, кто использует левую руку. Ведь почти все товары созданы для удобства тех, кто пишет правой.