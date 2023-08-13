13 августа христиане восточного обряда чествуют преподобного Евдокима Каппадокиянина. Он считается покровителем семьи и дома, пишет 24 Канал.

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Святой Евдоким с юности решил посвятить свою жизнь христианству. Он соблюдал благочестивую жизнь, помогал бедным. Евдоким прожил только 33 года. По преданию он чувствовал свою смерть и долго молился. У его могилы произошло много чудес.

Что нельзя делать сегодня

  • В этот день нельзя спорить.
  • Сегодня лучше не отправляться в долгое путешествие.
  • Нельзя употреблять алкоголь.

Приметы на 13 августа

  • Солнце на востоке ярко-красное и прячется в облака – можно ожидать дождя.
  • Летает паутина – еще долго будет тепло.
  • Ветреная погода – будет много снега зимой.
  • Туман быстро рассеялся – будет тепло.

День в Украине и мире

Международный день левшей. Эта дата стала известна с 1992 года. Событие было предназначено для того, чтобы напоминать о нуждах тех, кто использует левую руку. Ведь почти все товары созданы для удобства тех, кто пишет правой.