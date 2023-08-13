13 августа христиане восточного обряда чествуют преподобного Евдокима Каппадокиянина. Он считается покровителем семьи и дома, пишет 24 Канал.

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Святой Евдоким с юности решил посвятить свою жизнь христианству. Он соблюдал благочестивую жизнь, помогал бедным. Евдоким прожил только 33 года. По преданию он чувствовал свою смерть и долго молился. У его могилы произошло много чудес.

День ангела 13 августа празднуют Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя спорить.

Сегодня лучше не отправляться в долгое путешествие.

Нельзя употреблять алкоголь.

Приметы на 13 августа

Солнце на востоке ярко-красное и прячется в облака – можно ожидать дождя.

Летает паутина – еще долго будет тепло.

Ветреная погода – будет много снега зимой.

Туман быстро рассеялся – будет тепло.

День в Украине и мире

Международный день левшей. Эта дата стала известна с 1992 года. Событие было предназначено для того, чтобы напоминать о нуждах тех, кто использует левую руку. Ведь почти все товары созданы для удобства тех, кто пишет правой.