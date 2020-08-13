13 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
13 серпня в народному календарі вшановують пам'ять Євдокима – покровителя дому та сім'ї. Євдоким був сином знатних християн. Усе своє життя він присвятив лише Богові. Після його смерті, доторкаючись до його тіла, почали зцілюватися хворі.
Іменини сьогодні святкують: Анна, Георгій, Єлизавета, Йосип, Максим, Степан.
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Народні прикмети на 13 серпня
– Якщо туман швидко розсіюється в променях сонця, що сходить – хороша погода встановиться надовго.
– Сильний вітер в Євдокимів день віщує сніжну зиму.
– Вуж гріється на сонечку – до швидкого дощу.
– Якщо павутина полетіла - сонячна погода протримається ще довго.
– Бджоли сидять в вуликах при ясному небі – скоро буде негода.
Що можна робити 13 серпня
- Від пристріту одягніть на руку червону нитку.
- Цього дня чоловікам треба обов'язково вийти попрацювати в полі чи на городі.
Що не можна робити 13 серпня
- Сьогодні не можна піднімати ніякі речі з землі. Також нікому нічого не давайте зі свого будинку.