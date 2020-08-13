Що можна і не можна робити 13 серпня / Фото з відкритих джерел

13 серпня в народному календарі вшановують пам'ять Євдокима – покровителя дому та сім'ї. Євдоким був сином знатних християн. Усе своє життя він присвятив лише Богові. Після його смерті, доторкаючись до його тіла, почали зцілюватися хворі.