Что можно и нельзя делать 13 августа / Фото из открытых источников

13 августа в народном календаре чтят память Евдокима – покровителя дома и семьи. Евдоким был сыном знатных христиан. Всю свою жизнь он посвятил только Богу. После его смерти, прикасаясь к его телу, начали исцеляться больные.