13 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
13 августа в народном календаре чтят память Евдокима – покровителя дома и семьи. Евдоким был сыном знатных христиан. Всю свою жизнь он посвятил только Богу. После его смерти, прикасаясь к его телу, начали исцеляться больные.
Именины сегодня празднуют: Анна, Георгий, Елизавета, Иосиф, Максим, Степан.
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Народные приметы на 13 августа
- Если туман быстро рассеивается в лучах восходящего солнца - хорошая погода задержится надолго.
- Сильный ветер в Евдокима день предвещает снежную зиму.
- Уж греется на солнышке - к быстрому дождю.
- Если паутина полетела - солнечная погода продержится еще долго.
- Пчелы сидят в ульях при ясном небе - скоро будет непогода.
Что можно делать 13 августа
- От сглаза оденьте на руку красную нить.
- В этот день мужчинам надо обязательно выйти поработать в поле или на огороде.
Что нельзя делать 13 августа
- Сегодня нельзя поднимать никакие вещи с земли. Также никому ничего не давайте из своего дома.
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