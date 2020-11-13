13 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
13 листопада в народному календарі відзначається пам'ять преподобних Спиридона і Нікодіма.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Василь.
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Народні прикмети на 13 листопада
– Чути спів снігурів – зима нагадає про себе негодою.
– Погода сьогодні сонячна та ясна – у найближчі дні варто очікувати зниження температури.
– Чути цвірінькання горобців – варто чекати на теплу погоду.
– Якщо сьогодні загубити ґудзик, то це погана прикмета.
– Якщо сьогодні сильно дощить, то така погода затримається на кілька днів.
Що можна робити 13 листопада
- Сьогоднішній день рекомендується присвятити складанню планів на місяць.
- У цей день рекомендовано проявляти щедрість і нічого не жаліти.
Що не можна робити 13 листопада
- Не можна нікому заздрити. Якщо ви наврочите людині, то пристріт вернеться до вас бумерангом.
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