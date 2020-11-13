13 листопада в народному календарі відзначається пам'ять преподобних Спиридона і Нікодіма.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Василь.

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Народні прикмети на 13 листопада

– Чути спів снігурів – зима нагадає про себе негодою.

– Погода сьогодні сонячна та ясна – у найближчі дні варто очікувати зниження температури.

– Чути цвірінькання горобців – варто чекати на теплу погоду.

– Якщо сьогодні загубити ґудзик, то це погана прикмета.

– Якщо сьогодні сильно дощить, то така погода затримається на кілька днів.

Що можна робити 13 листопада

Сьогоднішній день рекомендується присвятити складанню планів на місяць. У цей день рекомендовано проявляти щедрість і нічого не жаліти.

Що не можна робити 13 листопада