13 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
13 ноября в народном календаре отмечается память преподобных Спиридона и Никодима.
Именины сегодня празднуют: Александр, Анатолий, Василий.
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Народные приметы на 13 ноября
– Слышно пение снегирей – зима напомнит о себе непогодой.
– Погода сегодня солнечная и ясная – в ближайшие дни стоит ожидать снижения температуры.
– Слышно чириканье воробьев – стоит ждать теплой погоды.
– Если сегодня потерять пуговицу, то это плохая примета.
– Если сегодня сильно идет дождь, то такая погода задержится на несколько дней.
Что можно делать 13 ноября
- Сегодняшний день рекомендуется посвятить составлению планов на месяц.
- В этот день рекомендовано проявлять щедрость и ничего не жалеть.
Что нельзя делать 13 ноября
- Нельзя никому завидовать. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом.
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