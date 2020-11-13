13 ноября в народном календаре отмечается память преподобных Спиридона и Никодима.

Именины сегодня празднуют: Александр, Анатолий, Василий.

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Народные приметы на 13 ноября

– Слышно пение снегирей – зима напомнит о себе непогодой.

– Погода сегодня солнечная и ясная – в ближайшие дни стоит ожидать снижения температуры.

– Слышно чириканье воробьев – стоит ждать теплой погоды.

– Если сегодня потерять пуговицу, то это плохая примета.

– Если сегодня сильно идет дождь, то такая погода задержится на несколько дней.

Что можно делать 13 ноября

Сегодняшний день рекомендуется посвятить составлению планов на месяц. В этот день рекомендовано проявлять щедрость и ничего не жалеть.

Что нельзя делать 13 ноября