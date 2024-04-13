Яке свято 13 квітня: чому сьогодні не можна здійснювати дорогі покупки

13 квітня у церкві вшановують пам'ять священномученика Артемона. У православних християн та греко-католиків триває Великодній піст. Він завершиться 4 травня.

Детальніше про заборони та народні прикмети сьогоднішнього свята розповість LifeStyle 24. Також більше дізнавайтеся про життя святого.

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День пам'яті священномученика Артемона

Артемон проживав у місті Лаодикія, що в Малій Азії. Він виховувався у християнській сім'ї, тому змалечку служив у церкві. Коли чоловік обіймав посаду священника, то почав правити імператор Діоклетіан. Тоді людей, які сповідували християнство, переслідували.

Одного разу у храм, де працював Артемон, увірвалися воїни, якими командував Патрикій. Тоді святий захворів, однак згодом його все одно схопили. Священника привели у язичницький храм та змушували принести жертву богам. Там також були отруйні змії. Вони загинули, коли Артемон почав молитися. Після цього, деякі жерці прийняли християнську віру. Сталося ще чимало дивовижних речей, однак священномученика потім стратили.

Що не можна робити

Краще не купувати дорогоцінні речі, адже ви витратите гроші на вітер.

Не варто у цей день щось планувати, бо нічого не збудеться.

Дівчатам та жінкам не рекомендується проявляти свої почуття до хлопців та чоловіків, інакше можна накликати серйозну хворобу.

Заборонено гучно розважатися, пити алкогольні напої, їсти м'ясні та молочні продукти, адже триває Великий піст.

Народні прикмети

Якщо випаде дощ, то чекайте на нього й у травні.

Якщо почуєте, як квакають жаби, то будете мати рясний врожай вівса.

Якщо побачите на небі багато зірок, то отримаєте хороший врожай.

Що ще відзначають

Щороку 13 квітня відзначається Всесвітній день рок-н-ролу. Ця музична течія бере свій початок зі Сполучених Штатів Америки. Перша найпопулярніша композиція у такому жанрі належить американському співаку Біллу Гейлі та називається "Rock Around the Clock".

Крім того, сьогодні маємо Всесвітній день пам'яті жертв Катинського розстрілу. Під час Другої світової війни, з квітня по травень 1940 року, режим Радянського Союзу, наказував жорстоко вбивати польських громадян. Розстріли, зокрема, відбувалися у Катинському лісі.