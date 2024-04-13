Подробнее о запретах и народных приметах сегодняшнего праздника расскажет LifeStyle 24. Также больше узнавайте о жизни святого.

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День памяти священномученика Артемона

Артемон проживал в городе Лаодикия, что в Малой Азии. Он воспитывался в христианской семье, поэтому с детства служил в церкви. Когда мужчина занимал должность священника, то начал править император Диоклетиан. Тогда людей, которые исповедовали христианство, преследовали.

Однажды в храм, где работал Артемон, ворвались воины, которыми командовал Патрикий. Тогда святой заболел, однако впоследствии его все равно схватили. Священника привели в языческий храм и заставляли принести жертву богам. Там также были ядовитые змеи. Они погибли, когда Артемон начал молиться. После этого, некоторые жрецы приняли христианскую веру. Произошло еще немало удивительных вещей, однако священномученика потом казнили.

Что нельзя делать

Лучше не покупать драгоценные вещи, ведь вы потратите деньги на ветер.

Не стоит в этот день что-то планировать, потому что ничего не сбудется.

Девушкам и женщинам не рекомендуется проявлять свои чувства к парням и мужчинам, иначе можно навлечь серьезную болезнь.

Запрещено громко развлекаться, пить алкогольные напитки, есть мясные и молочные продукты, ведь продолжается Великий пост.

Народные приметы

Если выпадет дождь, то ждите его и в мае.

Если услышите, как квакают лягушки, то будете иметь обильный урожай овса.

Если увидите на небе много звезд, то получите хороший урожай.

Что еще отмечают

Каждый год 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла. Это музыкальное течение берет свое начало из Соединенных Штатов Америки. Первая популярная композиция в таком жанре принадлежит американскому певцу Биллу Хейли и называется "Rock Around the Clock".

Кроме того, сегодня имеем Всемирный день памяти жертв Катынского расстрела. Во время Второй мировой войны, с апреля по май 1940 года, режим Советского Союза, приказывал жестоко убивать польских граждан. Расстрелы, в частности, происходили в Катынском лесу.