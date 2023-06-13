Яке сьогодні, 13 червня, свято – що не можна робити сьогодні

13 червня у церковному календарі – день пам'яті мученика Веремія. У світі відзначають День пам'яті домашніх тварин. Дивіться нижче, що не можна робити та прикмети на сьогодні.

13 червня християни вшановують пам'ять святого Веремія, інформує 24 Канал. Він жив у Каппадокії в той період, коли вірян переслідували.

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Веремій проповідував християнство, тому його схопили та довго катували. Мученику навіть давали отруту, але й вона не подіяла на чоловіка. Стражники, які спостерігали за дивами, теж увірували. Та Веремія однаково стратили мечем.

Що не можна робити сьогодні

У цей день краще не виносити сміття з дому.

Не можна сьогодні конфліктувати та з'ясовувати стосунки.

Не варто позичати комусь гроші.

Вважалося, що сьогодні не можна запрягати коней.

Прикмети на сьогодні

Чутно, як кує зозуля – до теплої погоди.

Рясна роса на траві – день буде сонячним.

Якщо сьогодні погана погода, значить взимку буде холодно.

Тепло й сонячно сьогодні – буде щедрим врожай.

Зранку густий туман – восени буде багато грибів.

13 червня святкують Борис, Микола, Остап, Роман, Філіп, Христина.

День в Україні та світі

День визволення Маріуполя від російських окупантів 2014 року. У цей день ЗСУ розпочали наступальні дії та звільнили Маріуполь від російських окупаційних військ та бойовиків. Навесні 2022 року місто знову стало місцем боїв, та Маріуполь залишається українським попри тимчасову окупацію.

Всесвітній день пам'яті домашніх тварин. Цю подію відзначають кожен другий вівторок червня. У цей день власники тварин згадують пухнастиків, які були їхніми друзями.