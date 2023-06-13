13 июня христиане чтят память святого Веремия, пишет 24 Канал. Он жил в Каппадокии в тот период, когда верующих преследовали.

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Веремий проповедовал христианство, поэтому его схватили и долго пытали. Мученику даже давали яд, но и она не подействовала на мужчину. Наблюдавшие за чудесами стражники тоже уверовали. Но Веремия все равно казнили мечом.

День ангела 13 июня празднуют Борис, Николай, Остап, Роман, Филипп, Кристина.

Что нельзя делать сегодня

В этот день лучше не выносить мусор из дома.

Сегодня нельзя конфликтовать и выяснять отношения.

Не стоит занимать кому-то деньги.

Считалось, что сегодня нельзя запрягать лошадей.

Приметы на сегодня

Слышно, как кукушка кукует – к теплой погоде.

Обильная роса на траве – день будет солнечным.

Если сегодня плохая погода, значит, зимой будет холодно.

Тепло и солнечно сегодня будет щедрым урожай.

С утра густой туман – осенью будет много грибов.

День в Украине и мире

День освобождения Мариуполя от российских оккупантов 2014 года. В этот день ВСУ начали наступательные действия и освободили Мариуполь от российских оккупационных войск и боевиков. Весной 2022 года город снова стал местом боев, и Мариуполь остается украинским, несмотря на временную оккупацию.

Всемирный день памяти домашних животных. Это событие отмечают каждый второй вторник июня. В этот день владельцы животных вспоминают пушистиков, являвшихся их друзьями.