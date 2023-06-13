13 июня христиане чтят память святого Веремия, пишет 24 Канал. Он жил в Каппадокии в тот период, когда верующих преследовали.
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Веремий проповедовал христианство, поэтому его схватили и долго пытали. Мученику даже давали яд, но и она не подействовала на мужчину. Наблюдавшие за чудесами стражники тоже уверовали. Но Веремия все равно казнили мечом.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день лучше не выносить мусор из дома.
- Сегодня нельзя конфликтовать и выяснять отношения.
- Не стоит занимать кому-то деньги.
- Считалось, что сегодня нельзя запрягать лошадей.
Приметы на сегодня
- Слышно, как кукушка кукует – к теплой погоде.
- Обильная роса на траве – день будет солнечным.
- Если сегодня плохая погода, значит, зимой будет холодно.
- Тепло и солнечно сегодня будет щедрым урожай.
- С утра густой туман – осенью будет много грибов.
День в Украине и мире
День освобождения Мариуполя от российских оккупантов 2014 года. В этот день ВСУ начали наступательные действия и освободили Мариуполь от российских оккупационных войск и боевиков. Весной 2022 года город снова стал местом боев, и Мариуполь остается украинским, несмотря на временную оккупацию.
Всемирный день памяти домашних животных. Это событие отмечают каждый второй вторник июня. В этот день владельцы животных вспоминают пушистиков, являвшихся их друзьями.