12 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити, хто святкує іменини в цей день
12 серпня християни вшановують пам'ять апостолів від 70-ти – Силу, Силуана й інших. У світі відзначають Міжнародний день молоді. Дізнавайтесь нижче, хто святкує іменини в цей день.
12 серпня у церковному календарі – день пам'яті апостолів від 70. Мова йде про апостолів Силу, Силуана, Крискента, Епенета та Андроніка, пише 24 Канал.
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Апостол Сила виділявся своєю шанобливістю. Разом з апостолом Павлом він ніс богословське слово до Сирії та Македонії, завдяки чому став видатним служителем. Обидва апостоли потрапили у в'язницю через переслідування, але вони зуміли втекти й не зупинилися на шляху. Сила став єпископом в Коринті й був ним до смерті.
Силуан супроводжував апостолів Петра і Павла, був єпископом у Солуні, де віддав своє життя в ім'я віри. Крискент виступав як єпископ Галатії, проте він загинув мученицькою смертю. Епенет – єпископ у Карфагені, а святий Андронік був духовним лідером у місті Сирмії. Апостоли теж загинули за віру.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна сваритися та пліткувати.
- Заборонено сьогодні лінуватися.
- Не можна відмовляти у допомозі.
- Краще сьогодні не вживати алкоголь.
Прикмети на 12 серпня
- Дні похмурі й холодні – дощу не буде.
- У цей день тепло – буде багато грибів.
- Сильно мерехтять зірки – може впасти злива.
- Горобина вродила щедро – осінь буде дощовою.
- Комахи злі та кусають – чекайте на дощ.
День в Україні та світі
Міжнародний день молоді. Свято для молоді офіційно оголосила Генасамблея ООН у 1999 році. Щороку ця подія має особливу тематику. Ця дата присвячена відзначенню ролі молоді у країні та труднощів в їхньому житті.