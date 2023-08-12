12 серпня у церковному календарі – день пам'яті апостолів від 70. Мова йде про апостолів Силу, Силуана, Крискента, Епенета та Андроніка, пише 24 Канал.

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Апостол Сила виділявся своєю шанобливістю. Разом з апостолом Павлом він ніс богословське слово до Сирії та Македонії, завдяки чому став видатним служителем. Обидва апостоли потрапили у в'язницю через переслідування, але вони зуміли втекти й не зупинилися на шляху. Сила став єпископом в Коринті й був ним до смерті.

Силуан супроводжував апостолів Петра і Павла, був єпископом у Солуні, де віддав своє життя в ім'я віри. Крискент виступав як єпископ Галатії, проте він загинув мученицькою смертю. Епенет – єпископ у Карфагені, а святий Андронік був духовним лідером у місті Сирмії. Апостоли теж загинули за віру.

День ангела 12 серпня святкують Анатолій, Ангеліна, Валентин, Герман, Іван, Максим, Павло, Анжеліка, Анна.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна сваритися та пліткувати.

Заборонено сьогодні лінуватися.

Не можна відмовляти у допомозі.

Краще сьогодні не вживати алкоголь.

Прикмети на 12 серпня

Дні похмурі й холодні – дощу не буде.

У цей день тепло – буде багато грибів.

Сильно мерехтять зірки – може впасти злива.

Горобина вродила щедро – осінь буде дощовою.

Комахи злі та кусають – чекайте на дощ.

День в Україні та світі

Міжнародний день молоді. Свято для молоді офіційно оголосила Генасамблея ООН у 1999 році. Щороку ця подія має особливу тематику. Ця дата присвячена відзначенню ролі молоді у країні та труднощів в їхньому житті.