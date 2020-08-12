12 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
12 серпня в народному календарі вшановується пам'ять святого Іоанна Воїна. Сьогодні мощі Іоанна вважаються чудотворними.
Іменини сьогодні святкують: Ангеліна, Валентин, Іван, Максим.
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Народні прикмети на 12 серпня
– Непогожий і вітряний день – чекайте затяжних дощів.
– Прохолодна та похмура погода – найближчими днями буде сухо, і опади не передбачаються.
– Дрібний дощ йде 12 серпня – чекайте на дощову погоду найближчі дні.
Що можна робити 12 серпня
- У цей день заведено молитися Іоанну, щоб попросити справедливості, якщо людину образили, або у неї трапилося горе.
- Сьогодні треба молитися про повернення втраченого чи вкраденого.
Що не можна робити 12 серпня
- Не можна в цей день нікому розповідати про сон, який вам приснився.
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