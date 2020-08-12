12 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
12 августа в народном календаре памяти святого Иоанна Воина. Сегодня мощи Иоанна считаются чудотворными.
Именины сегодня отмечают: Ангелина, Валентин, Иван, Максим.
Читайте также Медовый, Яблочный и Ореховый: как празднуют в Украине три августовских Спаса
Народные приметы на 12 августа
– Ненастный и ветреный день – ждите затяжных дождей.
– Прохладная и пасмурная погода – в ближайшие дни будет сухо, и осадки не предусматриваются.
– Мелкий дождь идет 12 августа – ждите дождливую погоду ближайшие дни.
Что можно делать 12 августа
- В этот день принято молиться Иоанну, чтобы попросить справедливости, если человека оскорбили, или у него случилось горе.
- Сегодня надо молиться о возвращении утраченного или похищенного.
Что нельзя делать 12 августа
- Нельзя в этот день никому рассказывать о сне, который вам приснился.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter