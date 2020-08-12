12 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день 08:30, - Читати новину українською Что можно и нельзя делать 12 августа / Фото из открытых источников 12 августа в народном календаре памяти святого Иоанна Воина. Сегодня мощи Иоанна считаются чудотворными. Именины сегодня отмечают: Ангелина, Валентин, Иван, Максим. Читайте также Медовый, Яблочный и Ореховый: как празднуют в Украине три августовских Спаса Народные приметы на 12 августа – Ненастный и ветреный день – ждите затяжных дождей. – Прохладная и пасмурная погода – в ближайшие дни будет сухо, и осадки не предусматриваются. – Мелкий дождь идет 12 августа – ждите дождливую погоду ближайшие дни. Что можно делать 12 августа В этот день принято молиться Иоанну, чтобы попросить справедливости, если человека оскорбили, или у него случилось горе. Сегодня надо молиться о возвращении утраченного или похищенного. Что нельзя делать 12 августа Нельзя в этот день никому рассказывать о сне, который вам приснился.

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