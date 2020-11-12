12 листопада вшановують пам'ять ікони Пресвятої Богородиці "Озерянської". Розповідають, що український селянин косив траву і розсік образ Божої Матері косою навпіл. Усвідомивши, що його вчинок страшний для нього і для інших, він підняв дві половини ікони та помістив у себе в молитовному кутку, запалив перед нею свічку, а вранці знайшов ікону цілою.

На поклоніння до цього чудотворного образу приходили безліч прочан, де відбувалися численні зцілення хворих за допомогою молитов.

Іменини сьогодні святкують: Зеновій, Олена, Олександр.

​Читайте також Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах

Народні прикмети на 12 листопада

– Синички клюють кору дерев – буде сира і дощова погода.

– Почути рано вранці спів птахів – до холодів.

– Якщо 12 листопада мисливець піймав зайця, а рибалка – рибу, то весь рік у них буде вдалим.

Що можна робити 12 листопада

Щоб привернути до себе успіх – погодуйте в цей день птахів. Дівчина, яка в цей день скуштує кролятину – стане красивою і буде користуватися популярністю у протилежної статі.

Що не можна робити 12 листопада