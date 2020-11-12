12 ноября чтят память иконы Пресвятой Богородицы "Озерянской". Рассказывают, что украинский крестьянин косил траву и рассек образ Божией Матери косой пополам. Осознав, что его поступок страшен для него и для других, он поднял две половины иконы и поместил у себя в молитвенном углу, зажег перед ней свечу, а утром нашел икону целой.

На поклонение к этому чудотворному образу приходили множество паломников, где происходили многочисленные исцеления больных с помощью молитв.

Именины сегодня отмечают: Зиновий, Елена, Александр.

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Народные приметы на 12 ноября

– Синички клюют кору деревьев – будет сырая и дождливая погода.

– Услышать рано утром пение птиц – к холодам.

– Если 12 ноября охотник поймал зайца, а рыбак – рыбу, то весь год у них будет удачным.

Что можно делать 12 ноября

Чтобы привлечь к себе успех – покормите в этот день птиц. Девушка, которая в этот день попробует крольчатину – станет красивой и будет пользоваться популярностью у противоположного пола.

Что нельзя делать 12 ноября