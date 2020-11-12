12 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
12 ноября чтят память иконы Пресвятой Богородицы "Озерянской". Рассказывают, что украинский крестьянин косил траву и рассек образ Божией Матери косой пополам. Осознав, что его поступок страшен для него и для других, он поднял две половины иконы и поместил у себя в молитвенном углу, зажег перед ней свечу, а утром нашел икону целой.
На поклонение к этому чудотворному образу приходили множество паломников, где происходили многочисленные исцеления больных с помощью молитв.
Именины сегодня отмечают: Зиновий, Елена, Александр.
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Народные приметы на 12 ноября
– Синички клюют кору деревьев – будет сырая и дождливая погода.
– Услышать рано утром пение птиц – к холодам.
– Если 12 ноября охотник поймал зайца, а рыбак – рыбу, то весь год у них будет удачным.
Что можно делать 12 ноября
- Чтобы привлечь к себе успех – покормите в этот день птиц.
- Девушка, которая в этот день попробует крольчатину – станет красивой и будет пользоваться популярностью у противоположного пола.
Что нельзя делать 12 ноября
- Сегодня не стоит идти в лес, ведь можно легко потеряться и не найти дороги назад.
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