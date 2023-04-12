Яке свято 12 квітня – що не можна сьогодні робити, прикмети та все про цей день

12 квітня - день пам’яті Іоанна Ліствичника та Страсна середа. У світі відзначають День авіації та космонавтики й Міжнародний день першого польоту людини в космос. Що не можна робити сьогодні та які прикмети є в цей день – читайте нижче.

12 квітня православні християни вшановують пам’ять святого Іоанна Ліствичника. Це християнський богослов, філософ та ігумен Синайського монастиря, повідомляє 24 Канал.

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Іоанна прозвали Ліствичником за його богословську працю "Ліствиця".

12 квітня – третій день Страсного посту, Велика середа. Цього дня згадують Юду Іскаріота, який зрадив Ісуса Христа за 30 срібняків. У цей день дотримуються суворого посту.

Що не можна робити у цей день

Сьогодні краще не позичати гроші в борг.

Не можна сваритися з рідними та лихословити.

У цей день варто відмовитися від фізичної праці.

12 квітня не можна влаштовувати гуляння й розважатися.

Прикмети на 12 квітня

Якщо дикі качки прилітають товсті – весна буде холодною і довгою.

Цвітуть кульбаби – літо буде холодним.

Небо почервоніло під час заходу сонця – до дощової погоди.

Холодна ніч і теплий день – скоро буде літня спека.

З вуликів вилітають бджоли – настала тепла весна.

святкують Іван, Захарій, Софроній.

День в Україні та світі

Всесвітній день авіації і космонавтики та Міжнародний день польоту людини в космос. Свято заснувала ООН з нагоди перших відвідин космосу людиною.

День скаута. Це свято відзначають в Україні з 2008 року, хоч скаутинг розпочався ще з 1910-х. Це рух, що допомагає виховувати молодь та залучення до розвитку.

Всесвітній день хом'яків. Таку дату обрали на честь одомашнення пухнастих тваринок. Першими відкрили й дізнались про сирійських хом'яків.