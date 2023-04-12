12 квітня православні християни вшановують пам’ять святого Іоанна Ліствичника. Це християнський богослов, філософ та ігумен Синайського монастиря, повідомляє 24 Канал.
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Іоанна прозвали Ліствичником за його богословську працю "Ліствиця".
12 квітня – третій день Страсного посту, Велика середа. Цього дня згадують Юду Іскаріота, який зрадив Ісуса Христа за 30 срібняків. У цей день дотримуються суворого посту.
Що не можна робити у цей день
- Сьогодні краще не позичати гроші в борг.
- Не можна сваритися з рідними та лихословити.
- У цей день варто відмовитися від фізичної праці.
- 12 квітня не можна влаштовувати гуляння й розважатися.
Прикмети на 12 квітня
- Якщо дикі качки прилітають товсті – весна буде холодною і довгою.
- Цвітуть кульбаби – літо буде холодним.
- Небо почервоніло під час заходу сонця – до дощової погоди.
- Холодна ніч і теплий день – скоро буде літня спека.
- З вуликів вилітають бджоли – настала тепла весна.
День в Україні та світі
Всесвітній день авіації і космонавтики та Міжнародний день польоту людини в космос. Свято заснувала ООН з нагоди перших відвідин космосу людиною.
День скаута. Це свято відзначають в Україні з 2008 року, хоч скаутинг розпочався ще з 1910-х. Це рух, що допомагає виховувати молодь та залучення до розвитку.
Всесвітній день хом'яків. Таку дату обрали на честь одомашнення пухнастих тваринок. Першими відкрили й дізнались про сирійських хом'яків.