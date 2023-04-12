12 апреля православные христиане чтят память святого Иоанна Листвичника. Это христианский богослов, философ и игумен Синайского монастыря, пишет 24 Канал.

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Иоанна прозвали Листвичником за его богословский труд "Лествица".

12 апреля – третий день Страстного поста, Большая среда. В этот день вспоминают Иуда Искариота, предавшего Иисуса Христа за 30 серебренников. В этот день соблюдают строгий пост.

12 апреля День ангела празднуют Иоанн, Захарий, Софроний.

Что нельзя делать в этот день

Сегодня лучше не занимать деньги взаймы.

Нельзя ссориться с родными и злословить.

В этот день следует отказаться от физического труда.

12 апреля нельзя устраивать гуляния и развлекаться.

Приметы на 12 апреля

Если дикие утки прилетают толстые – весна будет холодной и длинной.

Цветут одуванчики – лето будет холодным.

Небо покраснело во время заката – до дождливой погоды.

Холодная ночь и теплый день – скоро будет летняя жара.

Из ульев вылетают пчелы – наступила теплая весна.

День в Украине и мире

Всемирный день авиации и космонавтики и Международный день полета человека в космос. Праздник учредила ООН по случаю первого посещения космоса человеком.

День скаута. Этот праздник отмечают в Украине с 2008 года, хотя скаутинг начался с 1910-х. Это движение помогает воспитывать молодежь и привлечение к развитию.

Всемирный день хомяков. Такую дату выбрали в честь одомашнивания пушистых животных. Первыми открыли и узнали сирийских хомяков.