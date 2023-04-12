12 апреля православные христиане чтят память святого Иоанна Листвичника. Это христианский богослов, философ и игумен Синайского монастыря, пишет 24 Канал.
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Иоанна прозвали Листвичником за его богословский труд "Лествица".
12 апреля – третий день Страстного поста, Большая среда. В этот день вспоминают Иуда Искариота, предавшего Иисуса Христа за 30 серебренников. В этот день соблюдают строгий пост.
Что нельзя делать в этот день
- Сегодня лучше не занимать деньги взаймы.
- Нельзя ссориться с родными и злословить.
- В этот день следует отказаться от физического труда.
- 12 апреля нельзя устраивать гуляния и развлекаться.
Приметы на 12 апреля
- Если дикие утки прилетают толстые – весна будет холодной и длинной.
- Цветут одуванчики – лето будет холодным.
- Небо покраснело во время заката – до дождливой погоды.
- Холодная ночь и теплый день – скоро будет летняя жара.
- Из ульев вылетают пчелы – наступила теплая весна.
День в Украине и мире
Всемирный день авиации и космонавтики и Международный день полета человека в космос. Праздник учредила ООН по случаю первого посещения космоса человеком.
День скаута. Этот праздник отмечают в Украине с 2008 года, хотя скаутинг начался с 1910-х. Это движение помогает воспитывать молодежь и привлечение к развитию.
Всемирный день хомяков. Такую дату выбрали в честь одомашнивания пушистых животных. Первыми открыли и узнали сирийских хомяков.