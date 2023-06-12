12 червня – яке свято та що не можна робити сьогодні, цікаві прикмети

12 червня віряни вшановують пам'ять преподобного Ісаакія. В Україні святкують День працівників фондового ринку. Дивіться далі прикмети на сьогодні та що не можна робити.

12 червня у церковному календарі – день пам'яті преподобного Ісаакія. Ісаакій жив у IV столітті за часів імператора Валента, пише 24 Канал.

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У ті часи християн переслідували, насаджувалась єресь. Та Ісаакія, який прийняв чернечий постриг, це не зупиняло. Він вимагав відкрити храми, утішав вірян. Преподобний пішов до самого імператора та напророкував йому смерть від рук готів, якщо той не припинить переслідування. Слова Ісаакія здійснилися.

Після смерті Валента для преподобного побудували обитель, там збиралися й інші ченці. Ісаакій помер у глибокій старості.

Що не можна робити сьогодні

Цей день у народі називали Зміїним, тому сьогодні не можна вбивати змій.

Не можна сьогодні сваритися та конфліктувати з рідними.

Краще не ходити до лісу в цей день.

Не можна сьогодні купатися у водоймах.

12 червня святкують Василь, Яків.

Прикмети на 12 червня

Зацвіла шипшина – значить зима буде холодною та без снігу.

Чутно крики сови вночі – різко похолодає.

Павуки плетуть павутину – погода скоро зміниться.

Цвіте липа та черемха – літо буде довге і спекотне.

День в Україні та світі

День працівників фондового ринку в Україні. Фондовий ринок в Україні запрацював у 90-х роках, а професійне свято заснували у 2008 році.

Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Цю подію створили за ініціативи Міжнародної організації праці. В цей день важливо привертати увагу до проблем дитячої праці та поширення ідеї безпечної робочої діяльності.