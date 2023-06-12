12 июня в церковном календаре – день памяти преподобного Исаакия. Исаакий жил в IV веке во времена императора Валента, пишет 24 Канал.

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В те времена христиан преследовали, насаждалась ересь. Но Исаакия, принявший монашеский постриг, это не останавливало. Он требовал открыть храмы, утешал верующих. Преподобный пошел к самому императору и предсказал ему смерть от рук готов, если тот не прекратит преследования. Слова Исаакия сбылись.

После смерти Валента для преподобного построили обитель, там собирались и другие монахи. Исаакий умер в глубокой старости.

Именины 12 июня празднуют Василий, Яков.

Что нельзя делать сегодня

Этот день в народе называли Змеиным, поэтому сегодня нельзя убивать змей.

Нельзя сегодня ссориться и конфликтовать с родными.

Лучше не ходить в лес в этот день.

Нельзя сегодня купаться в водоемах.

Приметы на 12 июня

Зацветший шиповник – значит, зима будет холодной и без снега.

Слышны крики совы ночью – резко похолодает.

Пауки плетут паутину – погода скоро изменится.

Цветет липа и черемуха – лето будет длинное и жаркое.

День в Украине и мире

День работников фондового рынка в Украине. Фондовый рынок в Украине заработал в 90-х годах, а профессиональный праздник был основан в 2008 году.

Всемирный день борьбы с детским трудом. Это событие было создано по инициативе Международной организации труда. В этот день важно привлекать внимание к проблемам детского труда и распространению идеи безопасной рабочей деятельности.