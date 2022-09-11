Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

11 вересня день Ангела відзначають Іван, Олеся, Ян, повідомляє 24 канал. Привітайте її з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Свято в Україні та світі

  • День міста Дніпро
  • День пам'яті жертв фашизму
  • День танкіста
  • У 2001 році терористичний акт 11 вересня 2001 року в США. Загальна кількість загиблих – 2 996 людей.

Свято в церковному календарі

11 вересня православні християни вшановують Усікновення глави Івана Предтечі. Згідно з біблійними переказами, цар Ірод наказав відрубати голову Івану Хресителю, адже цього забажала його дружина Іродіада.

Іван Хреститель передбачив появу на світ Сина Божого й саме він став тим, хто охрестив Ісуса. Церква шанує Івана Предтечу вище за всіх святих, після Богоматері.

Прикмети 11 вересня

  • Якщо на Івана журавлі на південь полетіли, то зима буде ранньою.
  • Лебедя побачити в небі – до снігу, а гуся – до дощу.
  • Грім гримить – осінь буде теплою.
  • Якщо в цей день болить голова, то треба помолитись Іоанну Предтечі, щоб біль відступив.

Що не можна робити 11 вересня

  • Цього дня заборонено брати у руки ножики й ножиці.
  • Не галасуйте і не сваріться ні з ким.
  • Не лайтесь.
  • 11 вересня заборонено вживати алкоголь.