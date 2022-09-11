Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

11 вересня день Ангела відзначають Іван, Олеся, Ян, повідомляє 24 канал. Привітайте її з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Свято в Україні та світі

День міста Дніпро

День пам'яті жертв фашизму

День танкіста

У 2001 році терористичний акт 11 вересня 2001 року в США. Загальна кількість загиблих – 2 996 людей.

Свято в церковному календарі

11 вересня православні християни вшановують Усікновення глави Івана Предтечі. Згідно з біблійними переказами, цар Ірод наказав відрубати голову Івану Хресителю, адже цього забажала його дружина Іродіада.

Іван Хреститель передбачив появу на світ Сина Божого й саме він став тим, хто охрестив Ісуса. Церква шанує Івана Предтечу вище за всіх святих, після Богоматері.

Прикмети 11 вересня

Якщо на Івана журавлі на південь полетіли, то зима буде ранньою.

Лебедя побачити в небі – до снігу, а гуся – до дощу.

Грім гримить – осінь буде теплою.

Якщо в цей день болить голова, то треба помолитись Іоанну Предтечі, щоб біль відступив.

Що не можна робити 11 вересня